La audiencia de "Supervivientes" está próxima a estallar. Según aseguran los seguidores en redes sociales, es todo por la presentadora. La elección de Sofía Suescun para dirigir el "reality" de Telecinco ha indignado a algunos de ellos, que la tachan de "maleducada".

Eso es lo que ha pasado recientemente con una seguidora del programa, que ha mostrado públicamente sus críticas al trabajo de Suescun en su cuenta de Twitter. El mensaje es el siguiente: "A mí 'la presentadora' que habéis puesto no me gusta nada. Es muy maleducada. Me he dado de baja", critica la telespectadora en una publicación que ha cosechado más de una docena de "me gusta".

Todo tuvo lugar en una publicación promocional de la propia plataforma online de Mediaset, grupo mediático al que pertenece Telecinco, canal que emite Supervivientes. En el mensaje, en el que se explica que los usuarios premium del canal tendrán acceso a contenidos exclusivos, es donde ha saltado la polémica, y es donde la citada usuario ha puesto su controvertido -y apoyado- mensaje.

No todo han sido apoyos a tan controvertido mensaje. Sin ir más lejos, instantes después un usuario le contestó apoyando al canal y ensalzando el número de usuarios de pago del que disponen.

"Supervivientes" es uno de los programas estrella de la parrilla de Telecinco. Se trata de un "reality" en el que varios famosos son trasladados a una isla desierta donde vivir con los recursos que ellos mismos generen. Además, los concursantes son sometidos a pruebas de supervivencia en las que pueden obtener ventajas y artículos cotidianos que allí, en la isla, son muy codiciados.

En esta edición de "Supervivientes" participan los siguientes famosos: Agustín Brabo, Alejandro Albalá, Alexia Rivas, Antonio Canales, Carlos Alba, Gianmarco Onestini, Lara Sajén, Lola Mencía, Marta López, Melyssa Pinto, Olga Moreno, Omar Sánchez, Palito Dominguín, Sylvia Pantoja, Tom Brusse y Valeria Marini.