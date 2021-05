El aventurero leonés Jesús Calleja estrena mañana nueva temporada de Planeta Calleja en Cuatro, una edición “más dura y más emocional” marcada por el componente de la pandemia, no solo por las diferentes restricciones en cada país, sino porque obligó a parar la grabación durante el confinamiento.

Calleja explicó ayer cómo cuando fue consciente de lo que iba a ocurrir, decidió acelerar el plan de rodaje en Kenia con Paula Echevarría y Miguel Torres para regresar a España antes de lo previsto. “Cuando estaba grabando con Paula, me di cuenta de que algo malo estaba pasando. Llamé a mi familia para que comprasen comida y mascarillas, lo cogieran todo y se vinieran a mi casa de León por lo que pudiese pasar”, señaló.

Aunque la situación en el mundo era y es complicada, Calleja asegura que nunca tuvieron miedo en sus grabaciones: “Teníamos más precauciones, pero no miedo. Escogíamos los países más limpios de COVID y no hemos tenido problemas”. Y hasta define esta temporada como “la mejor que se ha hecho hasta el momento”. “Siempre digo lo mismo —dice riendo—, pero esta vez es verdad. Y creo que se debe a la dificultad por la pandemia. Cuando llegas a otros países donde ves cómo están viviendo con el coronavirus te implicas mucho más. Me he dado cuenta de que este año las conversaciones han sido más intensas, más emocionales”.

Esta temporada podrá verse a Omar Montes en la Laponia sueca; Silvia Abril y Toni Acosta en Maldivas; Maribel Verdú en las islas de Santo Tomé y Príncipe; Willy Bárcenas, líder de Taburete, en Islandia; el chef Ángel León en Dubái y Santi Millán en Etiopía.