Son dos de los artistas más polifacéticos del panorama audiovisual español y convierten en oro todo lo que tocan. Javier Ambrossi y Javier Calvo, la pareja de Los Javis, regresan a televisión mañana en la segunda edición de Mask Singer que estrena Antena 3 a las 22.45 horas y donde volverán a formar parte del jurado que tiene que adivinar la identidad de los famosos junto al humorista José Mota y Paz Vega, la ganadora de la primera edición de este concurso.

Histriónicos, sin guiones ni escaleta, pelearán como “investigadores” por conocer qué famoso se esconde debajo de la máscara en un programa que les encanta. “A mí me da mucha alegría volver a traer esa tele de los noventa que yo amaba. Mezcla todo lo que me ha gustado toda la vida: la música, el mundo famoseo, el mundo de los juegos (…) Además lo hacemos desde el no miedo, nos lanzamos con intuición a la piscina y es una sensación muy buena, sentir que en la tele estás siendo y haciendo lo que quieres en ese momento”, señala Ambrossi.

“Cuando estamos rodando una peli o una serie nuestra hay mucha responsabilidad, mucho estrés, mucha tensión… Lo pasamos genial pero al final tiene que salir adelante en unos tiempos y es algo muy complicado. En cambio cuando vamos a hacer un programa como Mask Singer vamos a pasarlo bien y a disfrutar”, añade Calvo.