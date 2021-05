Mercedes Milá nunca había tenido perro. Hasta que hace unos años llegó Scott, un can de la raza Schnauzer que le regalaron a su madre para que le hiciera compañía tras la muerte de su marido y que acabó teniendo una gran complicidad con la periodista. Con él no solo comparte ahora su vida, sino que también forman pareja laboral en Scott y Milá, el programa de reportajes de Movistar+ que regresa hoy (#0, 22.00 horas) con su tercera temporada.

La primera entrega está dedicada a la sexualidad masculina, tras abordar en la anterior temporada la femenina, e incluye visitas a un taller de kung fu sexual para aprender a tener orgasmos sin llegar a eyacular y a otro de nuevas masculinidades. “Los expertos nos hablan del miedo de los hombres y del complejo a no saber hacer lo que ellos creen que a nosotras nos gusta”, comenta la presentadora sobre una tema que cree que está muy relacionado con la falta de educación en los colegios. “Los hombres han pasado de ser los reyes del mambo a encontrarse con mujeres que les dicen que hay cosas que no les interesan. Asumirlo requiere tiempo y educación en los colegios”, comenta aludiendo a países como Suecia, donde los alumnos dan clases de sexualidad desde muy pequeños que van evolucionando a medida que van creciendo. “Aquí no solo no se hace eso, sino que en muchos sitios los padres ponen dificultades para que haya cursos de sexualidad”, recalca.

Otro de los programas de la nueva temporada de Scott y Milá se centrará en los métodos de enseñanza actuales, un tema que siempre le ha interesado, o cual será el futuro de la alimentación.