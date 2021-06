Lindsay Lohan regresará a la actuación de la mano del gigante Netflix, que ha fichado a la mediática estrella para protagonizar su próxima película navideña, según la revista Variety. Se trata del primer gran proyecto de Hollywood en el que participará la protagonista de Chicas malas, después de una década de ausencia en la que solo figuró en un par de cintas de bajo presupuesto mientras se mantuvo alejada de los focos.

Lohan interpretará a la heredera de un hotel de lujo que, tras un accidente de esquí, sufre amnesia y pasa las Navidades en la cabaña de una familia desconocida. Es uno de los proyectos que Netflix tiene planeados para las próximas navidades, aunque todavía no cuenta con un título. Hace justo un año, Lohan publicó la canción Back to me (Vuelvo a mí), que supuso su regreso a la música tras una etapa llena de episodios turbulentos en los que llegó a pasar estancias en prisión.

La estrella comenzó su carrera con 11 años como actriz infantil de Disney. Tras protagonizar Chicas malas, llegaron los problemas con el alcohol para Lohan, que en 2005, cuando aún era menor de edad, ya asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y admitía consumir drogas. Desde entonces, las polémicas y los conflictos con la justicia se encadenaron de forma inexorable.