Descubrir qué fue de los miembros de la magnética familia Durrell, que hoy en día siguen atrayendo el interés de miles de personas, es el objetivo de ¿Qué fue de los Durrell, un documental que llega a España hoy de la mano de Movistar+. “Los Durrell hicieron lo que fantaseaban, dejaron sus vidas en Reino Unido y fueron a un lugar del que no sabían nada (…) Todos fantaseamos con hacer eso pero ninguno de nosotros tiene las agallas. Ellos lo hicieron y es muy inspirador”, contó a Efe Toby Roebuck, director del documental, antes de su emisión en España.

Tras quedarse viuda, con cuatro hijos y apuros económicos en Bournemouth (Inglaterra), Louisa Durrell decidió buscar una nueva oportunidad para su familia en la recóndita y paradisíaca isla griega de Corfú en los años 30. De las aventuras vividas en la isla nació la trilogía autobiográfica Trilogía de Corfú (My family and other animals, Birds, beasts and relatives y The garden of the gods) que escribió el hijo menor de la familia, el prestigioso naturalista Gerald Durrell.