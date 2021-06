La cuenta atrás ya ha comenzado. El rodaje de And just like that... (Y así como si nada...), la secuela de Sexo en Nueva York, ha dado el pistoletazo de salida y nos hemos enterado por la foto que ha compartido la actriz Sarah Jessica Parker junto a sus compañeras Cynthia Nixon y Kristin Davis. Las protagonistas Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs y Charlotte York estarán juntas de nuevo para la serie de HBO Max que narrará su periplo existencial desde sus bulliciosos 30 hasta su vida y amistad ya con 50 años.

La fotografía de grupo subida por Sarah Jessica Parker en su perfil de Instagram más de una década después es casi perfecta si no fuera porque falta la actriz Kim Cattrall, que daba vida a la liberal, independiente y todopoderosa Samantha Jones, y que se descolgó del nuevo proyecto tras sus desavenencias con los productores ejecutivos de la serie.

La vida a los 50

Superado el chasco inicial por la ausencia de la cuarta protagonista, los fans han aplaudido este reencuentro sobre el que Parker ya explicó hace unos meses: “Exploraremos qué pasa en la vida de una mujer cuando llega a los 50”. “Juntas de nuevo”, escribió Parker junto a la foto de grupo. La serie confirmó el fichaje de la actriz mexicana Sara Ramírez (Callie Torres en Anatomía de Grey), una declarada bisexual que interpretará a Che Díaz.