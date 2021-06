The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd. anunciaron ayer que Disney+ estrenará en noviembre The Beatles: Get Back, una serie documental original de Disney+ dirigida por Peter Jackson para los fans y amantes de la música de todo el mundo. Debido a la enorme cantidad de material revisado por Jackson, que pasó los tres últimos años restaurando y editando las imágenes, The Beatles: Get Back se estrenará en tres episodios separados. Cada episodio tiene una duración aproximada de dos horas y llegarán en exclusiva a Disney+ a partir del 25 de noviembre.

“Como fan de los Beatles, me entusiasma que Disney+ acoja esta extraordinaria serie de documentales del legendario realizador Peter Jackson”, declaró Bob Iger, presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de The Walt Disney Company. “Esta colección de imágenes nunca vistas ofrece una visión sin precedentes de la camaradería, canciones magníficas y el impacto de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de todos los tiempos. Por esa razón estamos deseando compartir The Beatles: Get Back con los fans de todo el mundo”.

Peter Jackson comentó: “El extraordinario material de Michael Lindsay-Hogg logró capturar múltiples historias. La historia de amigos y de personas. La historia de las debilidades humanas y de un grupo maravilloso. Se trata de un relato detallado del proceso creativo, donde vemos de cerca la elaboración de canciones icónicas en un ambiente donde imperaba una gran presión, en medio del clima social de principios de 1969. Pero no es nostálgico. Muy al contrario, es veraz, honesto y humano. En seis horas conoceremos a The Beatles con una intimidad jamás imaginada”.