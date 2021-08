A More Perfect Union, el discurso con el que Barack Obama lanzó su campaña presidencial, es el título de la última serie documental de HBO que descubre el camino al poder de un hombre tan ambicioso como carismático mientras el ambiente político empezaba a caldearse. “El contraste entre él y la persona que lo siguió en la presidencia, Donald Trump, es tan evidente que resulta difícil no reconocer la importancia de su legado. Casi desde el minuto en el que salió de la Casa Blanca”, explica Jelani Cobb, doctor en historia, escritor de la revista The New Yorker y productor del documental, que en España se estrenará con el título Obama: por una América mejor.

Los últimos años han visto una explosión de creaciones culturales sobre la figura de los Obama. Al libro superventas Mi historia de la exprimera dama Michelle, que Netflix trasladó a la televisión, se suma Una tierra prometida, escrito por el propio Obama. Hay una película sobre el primer encuentro de la pareja, Southside With You, junto a documentales como Dreams of Obama y The Final Year que analizan varios aspectos de su mandato. Y todo cuando Barack Obama apenas supera los 60 años, recién cumplidos la semana pasada.

Aún así, para Cobb tenía sentido apostar por otra producción, en la que comenzó a trabajar desde que Obama abandonó la Presidencia. “Empezamos a hablar de su legado en el momento exacto en que Donald Trump estaba haciendo todo lo posible para tratar de desmantelarlo”, explica.

Las tres partes de Obama: por una América mejor analizan la juventud, la carrera presidencial y, finalmente, los dos mandatos que el expresidente (2009-2017) pasó en el despacho oval.

Pero antes de narrar los primeros pasos de Obama, la serie arranca con el discurso con el que se presentó al mundo en marzo de 2008, al comienzo de su campaña presidencial.