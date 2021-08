O son da ribeira invita hoxe na súa emisión na TVG (10.00 horas) a coñecer as orixes e as características da Xota de Baroña, unha das pezas máis antigas que se coñecen en Galicia. Para elo, o equipo de Producións Celta desplazouse ata a aldea de Baroña ó seu castro “onde hai moitas claves do que hoxe somos porque aquí os poboadores deste castro, poboado entre o século un da era precristián e o primeiro século da era cristián, empezaron a sentar as bases do que hoxe é a sociedade galega”, sinalan.

Cunha duración de trinta minutos, o programa presentado por X. H. Rivadulla Corcón explica que a peza foi recollida na aldea de Baroña por membros do grupo Tahume. Ademais, os telespectadores poderán ver como a canta Hortensia Fernández, una pandereteira de preto de 90 anos que a toca co estilo das xotas máis antigas que se coñecen en Galicia, aportando o seu xeito peculiar de tocar a pandeireta.

Rivadulla Corcón fala tamén da recuperación do tema con Fran Sieira, que relata cómo foron as circunstancias polas que atoparon á señora Hortensia Fernández, e como foron as sensación da recollida.

A Xota de Baroña é unha peza que se toca en toda Galicia, e proba disto é a interpretación que fai para o programa un grupo do Concello de Ames, que se chama Os retranqueiros. O grupo Tahume do Concello de Ribeira, tamén tocará a melodía no programa. E sendo un tema que naceu no Concello de Porto do Son, o lóxico é que algún grupo deste municipio coruñés a toque, algo que fai o grupo de Portosín, Chorima.

Aproveitando a estancia na zona, o equipo do programa visita tamén ás súas redeiras.