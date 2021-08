Todos lo intentaron en el mundo de la música tras salir vencedores de sus respectivas ediciones. Pero no todos han conseguido vivir de la música. De hecho algunos sobreviven lejos de los escenarios sin superar o aprovechar su paso por la academia.

Ganar Operación Triunfo parece sinónimo de éxito efímero. Rosa López es quizás la que mejor lo ha llevado y ni mucho menos se acerca al subcampeón de su edición David Bisbal. Repasamos la historia de los ganadores de Operación Triunfo.

2002 Rosa López, 20 años, Granada

Comenzamos el repaso por los ganadores de Operación Triunfo por la primera persona que se llevó el concurso, la grandina Rosa López. La andazlua tenía 20 años cuando superó a David Bisbal y David Bustamante en una final que fue vista por casi 13 millones de espectadores y cautivó a un 68% de la audiencia. Tras el programa Rosa continuó con su formación y hace poco que presentaba su octavo disco de estudio, titulado Kairós. Sigue viviendo de la música y cosechando éxitos. La cantante es recordada también por haber representado a España en el Festival de Eurovisión de 2002 donde logró una meritoria séptima plaza.

2003 Ahinoa Cantalapiedra, 22 años, Galdakano

Un año más tarde, en 2003, Ainhoa Cantalpiedra de 22 años y natural de Galdakano, fue la primera de su edición. Tras lograr alzarse con el premio la cantante sufrió un accidente de coche que la mantuvo lejos de los escenarios. Tras intentar llegar a Eurovisión hace unos años ahora prepara un nuevo disco que sería su quinto trabajo por lo que también sigue viviendo de la música aunque, en esta ocasión, con un éxito relativo. Detrás de la cantante vizcaína se clasificaron Manuel Carrasco y Beth. Esta última fue, precisamente, la representane de España en Eurovisión.

2004 Vicente Seguí, 24 años, Valencia

Con su voz potente se presentó a un concurso en el que lo más recordado fue el 10º puesto de Ramón en Eurovisión con el tema “Para llenarme de ti”. El valenciano quedó justo por delante del eurovisivo Ramón y de Miguel Cadenas. Tras el concurso, Vicente, pasó por los platos de las televisiones valencianas e incluso probó suerte sobre los escenarios. Acompañó a Inma Serrano y Tontxu en una gira que le llevó por gran parte de la geografía española.

2005 Sergio Rivero, 19 años, Las Palmas

El año en que el programa se mudó de TVE a Telecinco la audiencia del programa mejoró considerablemente. Sergio Rivero tuvo la gran fortuna de alzarse con el cetro de campeón, pero tras trece años parece no haber conseguido el éxito que prometía. Ahora y gracias a un crowfoundig que ha conseguido reunir 11.000 euros podrá sacar su nuevo disco Quantum. Sergio fue segundo por delante de Soraya Arnelas y también de Edurne, finalmente sexta.

2006 Lorena Gómez, 20 años, Lleida

La catalana fue una de las que peor lo pasó tras su paso por Operación Triunfo y eso que se llevó el primer puesto por delante de Daniel Zueras y Leo Segarra. La cantante no tuvo suerte con su primer disco y encontró refugio en la televisión participando en dos programas junto con otros ex concursantes de Operación Triunfo en los que se cantaban éxitos españoles de todas las épocas. Lorena se marchó a Miami donde también probó fortuna como actriz. En 2016 el programa “Tu cara me suena” la rescató para España donde logró un gran éxito que le ha permitido retomar su carrera discográfica.

2007 Virginia Maestro, 25 años, Linares

La jienense ganó la edición más polémica de todas. Risto Mejide, en ese momento en el jurado, mantuvo una relación muy tensa con la cantante que hizo que Virginia no encontrara su lugar dentro del programa. Tras pasar varios años buscando su lugar dentro de la música ahora parece haberlo encontrado. La cantante ha sacado un disco en 2018 que lleva por nombre Roots.

2009 Mario Álvarez, 24 años, Oviedo

El asturiano salió vencedor de la penúltima edición antes del éxito más reciente. A estas alturas el concurso ya había sufrido una importante perdida de audiencia. Mario se llevó el primer puesto en Operación Triunfo y tras eso sigue disfrutando de la música como cantante de la afamada Orquesta Panorama. También presenta un talent-show en la cadena autonómica asturiana donde se forma precisamente una nueva orquesta musical.

2010 Nahuel Sachak, 19 años, Castellón

Pilar Rubio cogió los mandos de Operación Triunfo en la última edición del concurso emitida por Telecinco. El cantante ha mantenido en diferentes entrevistas que nunca le han dado los 30.000 euros del premio y es que aquella edición terminó de forma abrupta. La cadena decidió dar por finalizado el programa tras solo un mes en la parrilla. Curiosamente tenía los mismos espectadores que OT18. La última noticia que saltó a la primera plana sobre la carrera de Nahuel Sachak es que ahora se dedica a amenizar fiestas como stripper en Paraguay.

Amaia, 22 años, Pamplona

Después de su paso por la academia cosechó éxitos indiscutibles: su desparpajo y espontaneidad la convirtieron en la sensación del momento y muchos artistas de la talla de Mikel Erentxun o Rozalén mostraron su interés por colaborar con ella, que no dejó escapar las oportunidades que le brindó su popularidad para lanzar su carrera.

Después de terminar sus estudios de Piano se consolidó en el panorama alternativo, ganó varios premios y ultima los detalles de su último álbum, que verá la luz próximamente.

Famous, 23 años, Sevilla

Pasó de ser cantante de góspel a participar en el talent show y hacerse famoso. Actualmente renunció a la música para dedicarse a la comunicación, lo contrató el canal Mi momento en Mtmad, la plataforma de contenidos digitales de Mediaset.

Nia, 26 años, Las Palmas de Gran Canaria

La ganadora de la última edición de Operación Triunfo hasta la fecha saltó a la fama en el peor momento posible y la pandemia de Coronavirus frustró el momento decisivo de su carrera. Aunque la joven ya habría demostrado su valía profesional antes de pasar por la academia: participó durante 3 años en el exigente show madrileño de El Rey León. De hecho en cuanto comenzaron a flexibilizar las restricciones comenzaron a lloverle ofertas y bolos.

Este verano de 2021 podemos verla en los escenarios de diferentes festivales de música.