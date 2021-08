La Televisión de Galicia emite hoxe, ás 10.00 horas, un novo capítulo de O son da ribeira, titulado Lévame. Realizado por Producións Celta para a cadena autonómica, o programa trasládase ata a localidade pontevedresa de Carril co obxectivo de investigar a orixe e a influencia deste tema no lugar. Lévame é unha das cancións máis populares de amor mariñeiro que conta como a muller queda en terra agardando a volta do seu home.

Dirixido e presentado por X.H. Rivadulla Corcón, o tema soará varias veces ao longo da emisión a cargo de diferentes intérpretes. Deste xeito a primeira será a versión presentada por un dos grupos da canción popular con máis sona en toda Galicia, A Roda. Pero tamén a cantará, un pouco máis adiante, o Coro Alento Xove de Carril. Precisamente coa súa directora, Merche Tilve, o presentador falará sobre a música dos coros en xeral pero tamén sobre o tema Lévame e a súa orixe en particular.

Asimesmo, o programa comparte un tempo con catro mulleres do mar: Lolita García, Pupe Jueguen, Rota Vidal e Imma Otero. Todas traballan o marisqueo a pé e forman parte da Asociación Amar Carril e compartirán cos telespectadores anacos das súas vidas e dos seus traballos. De este modo, ensinarán cómo aman o seu oficio que exercen no mar e tamén como loitan pola dignidade dun colectivo, con elegancia e sabedoría.

A emisión continúa coa intervención do grupo As cantareiras do Berbés, que ofrecerán a súa propia interpretación de Lévame. Tamén participa no programa o gaiteiro Xosé Manuel Budiño, quen creou a súa propia versión da canción para tocala para O son da ribeira.