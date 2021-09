Las series turcas arrasan en España, no hay más que ver las audiencias que congregan. Por ello es de prever que ocurra lo mismo con Infiel, un nuevo drama que llegará a Antena 3 el próximo domingo (22.00 horas), antes de Mi hija, que se encuentra en sus capítulos finales. Los habituales a estas telenovelas no tendrán problema alguno en reconocer a sus protagonistas. Hablamos de Caner Cindoruk, el actor que interpreta a Sarp en Mujer, y a Cansu Dere (Madre). La trama también resultará familiar, no en vano Infiel es un remake de la serie británica de la BBC Doctora Foster, que protagonizó Suranne Jones y que también emitió en Atresmedia.

En Turquía, la cadena Kanal D estrenó la serie en octubre de 2020 y ofreció el desenlace el pasado junio con un seguimiento espectacular. Y ha arrasado porque toca temas espinosos. De hecho, el Consejo Supremo de Radio y Televisión impuso una multa a la serie, titulada Sadakatsiz. ¿El motivo? Que en sus capítulos se muestran como normales las relaciones extramatrimoniales, por lo que se consideran un mal ejemplo para la audiencia infantil y juvenil. Por suerte no la cancelaron y está previsto que en septiembre se emita en Turquía ya la segunda temporada.

¿Y qué historia propone Infiel? Asya Yilmaz (Cansu Dere) es una mujer de 37 años, poderosa y brillante, médico de familia y además directora en un hospital privado. Tiene una excelente vida con su esposo, Volkan (Caner Cindoruk), y su hijo, hasta que comienzan las dudas. Y es que Volkan ama a su mujer pero su matrimonio atraviesa por una complicada situación a causa de una relación extramatrimonial que mantiene desde hace tiempo.