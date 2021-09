La final del programa culinario de Telecinco "La última cena" no estuvo exento de tensión por motivos que iban más allá de los fogones. La victoria de Cristina Cifuentes y Lucía Dominguín, ganadoras del concurso, fue rotunda, pero no ha sido la cuestión más comentada de la jornada. Carmen Borrego no se llevó el premio, pero fue la protagonista.

La menor de las Campos se tomó muy en serio la elaboración de sus platos, pero pero su falta de práctica en la cocina y la falta de coordinación con sus compañera la sometió a una tensión repercutió en su salud. Sus compañeros se dieron cuenta cuando empezó a abanicarse en el suelo:

"¿Quién se ha mareado? ¿Qué te ha pasado, Carmen?", interrumpía Paz Padilla. Ante el griterío que se ha formado en el plató, Alba Carrillo ha apuntado: "Está mala"

El mareo y la falta de higiene de Carmen Borrego y Lydia Lozano

Carmen Borrego aclaró la situación al percibir la preocupación de sus compañeros: "Nada, que me he mareado. Ya voy para allí, que si no me puteáis".

Cuando Paz Padilla se acercó para darle agua fría arremetió contra ella mostrando desconfianza: "No me vayas a echar agua por encima".

"Carmen, ¿En serio estás bien?", insistió la presentadora, que exclamó a continuación: "¡Se nos va!".

Este no fue el único momento que acaparó la atención en el plató, el más polémico ocurrió cuando Fabiola Martínez probó el plató de Carmen Borrego y Lydia Lozano.

La exmujer de Bertín Osborne no pudo contener su malestar y denunció públicamente que había visto cómo la hija de María Teresa Campos chupó la cucharilla para probar el plato para, a continuación, seguir cocinando con ella: "Que hay Covid, ¿lo sabes?".

Lydia Lozano defendió a su compañera: "Estamos aquí todos con PCR", pero Paz Padilla la cortó y no consintió la defensa ante una falta de higiene de ese calado: "Aunque no hubiera Covid no se puede coger una cuchara con la que hayas probado y echarlo a la comida".

La periodista cedió: "La verdad es que no te puedo defender".

El conflicto debería haber acabado ahí, pero Alba Carrillo avivó el debate: "Pero si eso está muy bien, lo hacen en todas las cocinas". Fabiola Martínez, indignada, siguió discutiendo con sus compañeras muy pendiente de su manera de proceder en la cocina. Se dirigió a continuación a Lydia Lozano: "Te he visto rascarte la nariz. Hay vídeos. Se rascaba la nariz y luego metía la mano".

"Ojalá me diera tiempo", dijo la colaboradora de Sálvame tratando de defenderse de la acusación de su compañera.

Este último gesto sobrepasó a Paz Padilla, que muy irritada acabó perdiendo las formas: "¡Qué guarras sois!", gritó a las concursantes.