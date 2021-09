Preocupación entre los seguidores de Sálvame. Una colaboradora habitual del programa ha publicado una foto suya en el hospital, que les ha hecho temer lo peor. Afortunadamente, parece que no se trata de nada grave.

La colaboradora en cuestión es Chelo García Cortés. Tal y como ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, fue al hospital para aplicarse factores de crecimiento en las rodillas, en las que sufre lesiones. "Gracias por cuidar siempre de mí", escribió en su publicación la colaboradora.

En la imagen se le puede ver sentada en una camilla levantando el pulgar y acompañada de un doctor. Sobre las rodillas, dos bolsas de gel frío, seguramente para rebajar la inflamación tras la aplicación de los factores de crecimiento.

Este susto llega a la audiencia de Sálvame después de que el programa haya anunciado el fichaje de dos nuevos colaboradores: se trata de Alba Carrillo y Carmen Borrego.

La primera de ellas llegó pisando fuerte. Ante la pregunta de quién le gustaría que no fuese el nuevo fichaje del programa, Carrillo, pura sinceridad, ha soltado: "La persona con la que no me llevo bien ya está ahí".

Esto ha hecho saltar las alarmas de los telespectadores y abrir las quinielas para saber quién es la persona con la que Carrillo no hace buenas migas. Aquí, dos candidatas principales: Belén Esteban y María Patiño. Si bien, todo apunta a que se trata de la segunda, de la que Carrillo llegó a decir: "Pasa mucho tiempo en el bar".

Baja audiencia Sálvame

Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.

La audiencia, contra Carlota Corredera

No corren buenos tiempos para Sálvame. Tampoco para Carlota Corredera. La presentadora del programa está más en entredicho que nunca. Buena parte de la audiencia culpa a la gallega de las bajas cifras de audiencia del programa de Telecinco. Eso, y su defensa de Rocío Carrasco, ha sido la sentencia para parte de los telespectadores, que ahora se han organizado en las redes sociales para tratar de echarla de Sálvame.

La controversia con Carlota Corredera comenzó en plena emisión de "Rocío, contar la verdad para seguir viva", la docuserie en la que Rocío Carrasco desveló algunos de los pasajes más traumáticos de su vida. Buena parte de ellos, según su relato, estaban protagonizados por su exmarido, Antonio David Flores, al que acusaba reiteradamente de malos tratos.

Corredera dio validez y credibilidad en todo momento al relato de Carrasco, lo que no gustó a parte de la audiencia. Muchos afirmaron que al no haber sentencias condenatorias contra Flores, se estaba vulnerando su presunción de inocencia. Más aún, cuando Telecinco decidió "cargárselo" de todos sus programas.