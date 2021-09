El último reto de Jorge Javier Vázquez le da quebraderos de cabeza desde sus vacaciones, el presentador adopta en esta nueva temporada un papel excepcional: salvar la situación de Sálvame en su peor momento

La audiencia abandonó progresivamente la cadena durante el verano por su competidora, Antena 3, que emite en esa franja horaria una serie turca.

Muchos señalan a Rocío Carrasco como culpable de la crisis del programa por la intransigencia de Jorge Javier y Carlota Corredera al defenderla. Una actitud que está costando cara a la productora, enfrentada a Antonio David Flores en un litigio judicial por el supuesto despido improcedente y los daños morales que ésta perpetró contra él después de emitirse el primer episodio de la serie documental.

Jorge Javier y el exguardia civil se encontraron el pasado martes 7 de septiembre el los juzgados en un intenso cara a cara y la tensión crece cada día y Antonio David aprovechó para enviar un dardo envenenado a Jorge Javier y Rocío Carrasco en las últimas horas.

La entrevista de 8 horas a la hija de Rocío Jurado se convirtió en un fenómeno televisivo con unas repercusiones sociales que legitiman la actitud de los presentadores dado que, según los datos emitidos por el Ministerio de Igualdad, las llamadas al 016 (el teléfono de atención a las víctimas de la violencia de género) aumentaron considerablemente. Por otro lado, el programa tuvo tanta audiencia que la opinión de sus seguidores se polarizó excesivamente, por lo que quienes defendían a Antonio David dejaron de sentirse identificados con Sálvame y abandonaron la cadena.

Los vaivenes de Sálvame y Rocío Carrasco

El regreso a la pequeña pantalla de Jorge Javier está marcado por su cambio de actitud con respecto Rocío Carrasco, razón por la que sus seguidores le declararon la guerra.

"Yo creo que Rocío tiene cabida perfectamente en un programa como 'Sálvame'", aseguró el presentador, que añadió: "Deberíamos protegerla muchísimo”.

No es la primera vez que el programa desconcierta a sus seguidores, antes de la emisión de la serie documental era el azote de Rocío Carrasco siendo quienes ahora son sus defensores más fieles, los más críticos en el pasado. María Patiño y Gema López, de hecho, todavía eran escépticas muy avanzada la serie documental.

Jorge Javier y su drástico cambio de opinión sobre Rocío Carrasco

En sus últimas declaraciones a la revista Lecturas, Jorge Javier aseguró que ella "está volviendo, y la vuelta nunca es fácil", a lo que añadió: " No deberíamos colocarla en un lugar en el que ella no ha aspirado a situarse".

Según él, Rocío Carrasco es "una señora que ha compartido un testimonio", sin ser ser consciente de la repercusión social que tendría.

"Me gustaría que no cayésemos en el error de convertirla en un referente", reflexiona el presentador: "Rocío Carrasco no es un referente de nada".