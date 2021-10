Telecinco abrió 'La casa de los secretos', o lo que es lo mismo, 'Secret story', su principal apuesta de la temporada y el regreso del universo 'GH VIP'. Su estreno, en cambio, no fue tan seguido como anteriores realities de la cadena y anotó un 17,3% y 1.604.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que en esta ocasión Mediaset no pudo partir su emisión en dos, por lo que en este dato se incluye el access prime time. No obstante, le valió para vencer a 'Los Hombres de Paco' en Antena 3, que registraron un 12,1% y 1.310.000 seguidores. La tercera opción fue La 1, completamente alejada de sus rivales con el 6% y 753.000 fieles de '¿Y si sí?'.

"Secret Story" es un "reality" que funciona de la siguiente manera: los concursantes son confinados en una casa llamada "La casa de los secretos" sin el más mínimo contacto con el mundo exterior. Cada uno tiene que guardar un secreto mientras trata de descubrir los del resto de participantes. Por supuesto, la vivienda está plagada de cámaras para que la audiencia pueda seguir al más mínimo detalle el desarrollo del programa.

Buen momento para recordar a los gemeliers en pasapalabra#SecretStory pic.twitter.com/LVCUuh7Icq — Spooky Moncho 5G🎃👻 (@onmayal) 9 de septiembre de 2021

En su versión original, "la casa de los secretos" escondía precisamente eso, secretos: habitaciones ocultas de lo más variopintas. Desde una "cámara de la verdad" a la que se accedía desde un botón secreto hasta la "cueva del amor", con acceso desde la piscina, pasando por una "casa de los intrusos". Los concursantes confirmados por la cadena son Lucía Pariente, Canales Rivera, Sofía Cristo, Luis Rollán, Luca Onestini, Bigote Arrocet y Julen de la Guerra.

El programa ha contado con dos inesperados protagonistas que han sorprendido a la audiencia por su llamativo cambio físico. Se trata de los Gemeliers, aquellos niños que llenaban conciertos y centros comerciales con colas de miles de fans han crecido y han cambiado totalmente su look. "Pero quién es esta gente????", "Pero y? ….Hola? …" "Para lo que han quedado", comentaban varios usuarios en Twitter.

La vuelta de este dúo de músicos a la primera línea ha hecho que Twitter haya recuperado el momento en el que pasaron Pasapalabra y cometieron erroes (seguramente pro los nervios del momento) que ya forman parte de la historia de la televisión. "Lo estoy viendo en bucle", comentaban algunos usuario.