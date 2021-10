Jorge Javier Vázquez no evita las polémicas. 'Sálvame' es un terreno propicio para dar rienda suelta a las críticas y polémicas. No es la primera vez que el presentador se moja en temas sociales con los que preocupan a la audiencia y que siempre hacen retumbar las redes sociales – uno de sus discursos más sonados fue sobre el aumento de la violencia homófoba en España, a raíz del Caso Samuel –. La situación del buque insignia de Telecinco es cada vez más convulsa, con Kiko Hernández anunciando que abandona el programa o con María Patiño rompiéndose en directo pero Jorge Javier no ha dudado en abrir un nuevo melón. Esta vez, ha sido un debate sobre el Rey emérito lo que ha dado pie a otro de sus sonados alegatos: “Hacienda es el organismo más injusto, ante ella no somos todos iguales.”

“Hacienda te puede destruir la vida” afirmaba el catalán “Lo peor que te puede pasar es que Hacienda se proponga destruirte, porque puede hacerlo”. Lo que empezó con el vaticinio de María Patiño sobre la situación fiscal del monarca, terminó con el presentador saltándose la escaleta e indignándose ante la cámara.

“Me han llegado resoluciones de 2009”, comentaba, resaltando que cosas que “antes estaban bien, ya no valen” y afirmando que una de las reformas más necesarias actualmente sería una reforma fiscal.

El sufrimiento de Jorge Javier Vázquez por sus problemas con Hacienda

Hace unos meses Jorge Javier interrumpía sus vacaciones para conceder una entrevista en una popular revista del corazón en la que hablaba de muchísimos temas, desde Terelu Campos hasta Carlota Corredera -a la que hacía llorar con sus declaraciones-. También abordó temas como la pérdida de su inseparable amiga Mila Ximénez o el ‘reenamoramiento’ que está teniendo de nuevo con su trabajo. Fue entonces cuando Jorge Javier volvió sobre uno de los episodios más complicados de su vida.

Este episodio, que se ha dilatado durante años, ha sido uno de los hechos que más quebraderos de cabeza le ha generado al presentador, hasta el punto de llegar a plantearse cuestiones que por su cabeza jamás habían pasado.

Ahora, desde la tranquilidad de sus vacaciones, Jorge Javier Vázquez ha decidido hablar de sus problemas con Hacienda y de cómo el escarnio público al que fue sometido le pasó una gran factura a su salud.

El popular presentador ha asegurado que “¡He pasado 10 años de mi vida con un sufrimiento terrible!” y que, a día de hoy, todavía le siguen llegando resoluciones de 2009, algo que le produce una especial incertidumbre.