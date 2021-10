Todavía no hay comunicado oficial de Netflix, pero todo indica que El juego del calamar, la serie más vista de la plataforma, que sigue arriba en el top 10 y que fulminó el récord de Los Bridgerton, tendrá continuidad con una segunda temporada. Aunque la mayoría de las series coreanas se suelen plantear como ficciones de una sola temporada, el final del episodio nueve (Un día con suerte) deja la historia muy abierta y preparada para tener continuidad, al menos para una temporada más. Seong Gi-hun, el protagonista, el jugador con el número 456, quiere venganza. “Escúchame bien, no soy un caballo. Soy una persona. Por eso quiero saber quiénes sois vosotros y cómo podéis cometer esas atrocidades”, le amenaza por teléfono, a punto de subir al avión al final de la serie, a The Front Man. “No se le ocurra hacer ninguna estupidez”, le responde el líder maligno de la gabardina y la máscara negra en 3D.

El creador de la serie, Hwang Dong Hyuk, ni desmiente ni confirma. Solo se ha limitado a avanzar a medios norteamericanos que el parto de esa hipotética nueva entrega tardará, pues aún no ha desarrollado ninguna continuación. Si tenemos en cuenta lo que tardó con la primera temporada, que comenzó a planear en 2008, se puso a trabajar un año después y tardó seis meses en escribir los dos primeros capítulos, que tuvo que rehacerlos varias veces, podemos deducir que la segunda entrega puede tardar un poco en llegar.

Por su parte, el actor Wi Ha-jun, que da vida al misterioso policía Hwang Jun-ho ha dejado entrever que su personaje podría regresar en caso de que se confirmara una nueva temporada.