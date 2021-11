La gala número 6 de 'MasterChef Celebrity' se saldó con la expulsión de Eduardo Navarrete y también dejó un momento muy emotivo protagonizado por David Bustamante. El cantante dedicó uno de sus platos a su sobrino recién nacido, Mateo, al que aún no había podido conocer, porque se encontraba participando en el talent show culinario en el momento de su nacimiento. "Todavía no he podido conocerlo en persona. Es mi primer sobrino de sangre y es el hijo de mi hermano pequeño y mi hija es su madrina", manifestó un emocionado Bustamante, con voz temblorosa. "Es que es todo maravilloso y tengo muchas ganas de consentirle, llevarlo al parque, abrazarlo, cantarle mil canciones...", confesó el aspirante.

Bustamante quiso homenajear al pequeño con un plato al que llamó 'Por lo visto era lubina, Mateo' una elaboración con la que se jugaba su pase a la prueba de eliminación pero que al parece le dio suerte. "La lubina está espectacular. El punto de cocción es increíble. El plato parece divertido, creativo, bonito", elogió Samantha Vallejo-Nágera, a quien se sumó Pepe Rodríguez para animar al aspirante a que "cuando Mateo empiece a comer platos sólidos, hazle este plato".

Además, el cantante confesó que antes de su nacimiento, le había regalado una canción compuesta por él mismo al pequeño. Una composición que entregó a su hermano y a su cuñada y que fue incapaz de cantar a causa de la emoción. "El bebé de un hermano es alguien de tu sangre también y ha sido increíble ver sus fotos." "La verdad es que es muy especial", concluyó el orgulloso tío.

RTVE se disculpa por las burlas al gallego

La directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, se ha disculpado por las “burlas” que realizaron los jueces de MasterChef: Celebrity, Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, del acento gallego en una de las pruebas de exteriores del concurso culinario que se rodó en el monte de San Pedro de A Coruña. “Creo que el uso de la imitación del acento y de la pronunciación del idioma gallego fue desafortunada e inoportuna" aseguró.

“Una de las responsabilidades de RTVE es defender y proteger el uso correcto de las lenguas del Estado”, señaló, por lo que advierte de que desde la Corporación pública se toman “muy en serio” esta responsabilidad. “Pido disculpas a las personas que se sintieron ofendidas”, indicó Bordas, que reitera que desde RTVE lamentan la comisión de errores. En cualquier caso, quiso dejar claro que el ambiente en el que se produjeron las imitaciones era “distendido” y “en ningún momento pretendían herir los sentimientos gallegos o burlarse de su lengua”. Tal y como añadió, MasterChef pretende “entretener transmitiendo valores positivos”, evitando al máximo que no haya “polémicas”. “Si MasterChef se había desplazado a Galicia era para poner en valor la belleza de esta comunidad, su gastronomía, la bondad de sus gentes y no para resultar aspectos negativos o burlarse de nadie”, defiende esta directiva de TVE.