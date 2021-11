Carmina Barrios ha dicho varias veces en 'MasterChef Celebrity' que su hijo le animó a que participara en este concurso que nos está dejando momentos maravillosos para recordar. Y lo cierto es que la actriz está dejándose la piel en las cocinas de RTVE, demostrando sus capacidades culinarias y... sorprendiendo a todo el jurado porque tiene bastante destreza en la cocina.

Hemos hablado con Paco León y nos asegura que su madre está disfrutando mucho del programa de cocina en el participa aunque hay muchos platos que no le interesan: "Son pruebas y no tiene nada que ver, aparte que hace cosas que no le interesan para nada, como cocinera, cuando haces cosas que no te interesan, a ella no le interesan los pasteles. Le gusta jugar fuerte y se lo está pasando muy guay, se lo ha pasado muy bien".

Sobre si él se atrevería a hacer algo así, reconoce: "Si tuviera todo el tiempo del mundo no sé si lo emplearía en eso, pero lo tendría que tener, tengo tantas cosas que hacer de lo mío, hay que tener tres meses si vas bien. Igual te echan en la primera, pero si vas bien te quedas".

Sobre sus proyectos profesionales, comenta: "Montando, acabo de rodar 'Rainbow' y estoy montando. Huele muy bien, a mí me gusta. Estoy como si cocinara algo, en cuento pueda dar a probar, os daré a probar algo. Yo creo que estoy contento con lo que voy viendo".

La audiencia de Masterchef Celebrity la ha tomado con una concursante del programa. Los espectadores han criticado abiertamente su actitud y la han tachado de "pesada", "victimista" y mala cocinera: "No sabe ni freír un huevo".

Todo vino del último programa. Más concreto de la prueba de eliminación, en la que Bustamante, Verónica Forqué, Miki Nadal, Arkano, Terelu y Juanma Castaño se jugaban la expulsión en dos pruebas: una de velocidad y otra de elaboración de un plato.

En la primera, Terelu mostró una actitud derrotista. Tenía que deshuesar un pollo coquelet y, al contrario de sus contrincantes, que trataron de hacerlo por todos los medios posibles, la presentadora se dio por vencida y apenas trato de llevar a cabo la prueba.

En este primer intento se salvaron Verónica Forqué y Bustamente. Luego, para dirimir al expulsado, los aspirantes restantes se enfrentaron al reto de elaborar un plato de mar y montaña con una serie de ingredientes. Nuevamente muchos telespectadores criticaron la actitud de Terelu, que acabó expulsada junto a Miki Nadal.

Terelu ha sido una de las concursantes más controvertidas de la presente edición de Masterchef Celebrity. Ya incluso antes del inicio del programa, cuando fue criticada por su paso por el programa "La última cena", un concurso de Telecinco que ganó, según parte de la audiencia, gracias a la labor de su asistenta.

Este año el elenco de "Masterchef Celebrity" está formado por: David Bustamate, Vanesa Romero, Yotuel, Terelu, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Julián Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, "Arkano", Tamara, Carmina Barrios, Victoria Abril, Iván Sánchez y Verónica Forqué.

A día de hoy ya han sido expulsados Vanesa Romero, Yotuel, Terelu, Samantha Hudson, Tamara, Miki Nadal y Julián Iantzi.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.