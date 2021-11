Sin comerlo ni beberlo, El programa de AR ha tenido que hacer frente a sus primeras semanas sin contar con “la reina de las mañanas televisivas”, la presentadora Ana Rosa Quintana, de baja temporal desde el 2 de noviembre para tratarse, como ella misma anunció a la audiencia, de un cáncer de mama. Sus compañeros la gallega Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat se han hecho cargo del matinal de Telecinco, y parece que la audiencia no les ha dado la espalda, demostrando que, en esa cadena y en esa franja horaria, el espacio está más que consolidado.

“Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Es un bache. Vosotros sois también parte de mi familia, así que gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que sigáis dando a mis compañeros. Ellos sí que son el alma del programa. Nos vemos pronto, hasta luego”, dijo la presentadora antes de apartarse temporalmente de las cámaras y ceder el testigo. Bueno, apareció por sorpresa el pasado lunes para amadrinar el programa de Sonsoles Ónega en su nuevo espacio de tarde, Ya son las ocho.

Sustituir a Ana Rosa Quintana es algo que ya habían hecho Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat cuando ella tomaba vacaciones, pero ahora estamos en otra época y los índices de audiencia se miran de otro modo. El matinal de Mediaset —que comenzó el 10 de enero de 2005 desbancando el programa de María Teresa Campos Cada día— suma 17 temporadas consecutivas liderando la franja matinal. Y eso incluye la última, que finalizó en junio con los mejores promedios en los últimos seis años (un 19,7% de cuota de pantalla y 691.000 espectadores).