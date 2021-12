A sus 13 años, Levi Díaz ya sabe lo que es vivir la emoción de una final televisiva. La sintió cuando se proclamó ganador de La Voz Kids 6, donde enamoró a la audiencia y a los coaches con la balada Never enough, y hoy volverá a experimentarla otra vez, ahora como representante español en Eurovisión júnior, la versión infantil del famoso festival musical, que La 1 retransmite a partir de las 16.00 horas.

“No pienso en el puesto que consiga, sino que llegue el mensaje de mi canción. Aunque claro, si quedo en un buen puesto, mucho mejor”, bromea este preadolescente de voz dulce y potente sobre el escenario cuya pasión por la música nació precisamente viendo concursos internacionales como el Factor X británico o La Voz de Holanda.

“Me fijaba mucho en los demás, pero nunca pensé que cabría la posibilidad de que cantara. Nadie en mi familia lo hacía”, comenta este joven que está estudiando piano en el Taller de Músics de Barcelona en el que se formó Rosalía y tomando clases de técnica vocal con Miguel Manzo. De Reír, la canción que interpretará en París, la sede de Eurovisión júnior de este año, destaca que “es superpegadiza, positiva y con un mensaje de libertad”.

A Levi no le asusta ninguno de sus 18 rivales. O “compañeros” de otros países, como él prefiere llamarlos. “Si todos los estilos fueran iguales pensaría que alguna canción rivalizaría un poco con la mía, pero no es así”. Además, él está convencido de que va a disfrutar. “Todos vamos a pasárnoslo bien. El puesto que logremos no depende de nosotros. No es solo cantar bien, sino que hay muchas cosas, como la suerte”, afirma.