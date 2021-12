Después de la emisión de la primera parte del documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Antonio David Flores fue despedido de Telecinco. Las revelaciones de la hija de la más grande dejaban al ex guardia civil sin espacio televisivo cortándole así cualquier posibilidad de defenderse.

Tras meses en silencio por no disponer de ningún altavoz mediático, el ex colaborador decía abrir su propio canal de YouTube para hablar sin tapujos de todo aquello que le afecta y también de lo que no. Ahora que ya se ha convertido en todo un experto en la materia, ha querido ir un paso más allá y el marido de Olga Moreno se ha estrenado en el mundo de los directos y ha querido hacerlo para comentar que, ni más ni menos, el especial de 'Sálvame' en el que se homenajeaba a Rocío Jurado.

Un programa especial aplaudido y criticado a partes iguales que no dejó indiferente a la audiencia. Y tampoco al propio Antonio David. "Voy a opinar como telespectador y no como ex familiar. No me gustó nada este homenaje y me pareció bastante cutre", ha comenzado diciendo. "Lo que sí me gustó fueron las actuaciones de artistas de primera talla, como Miguel Poveda, Marta Sánchez, India Martínez o Lorena Gómez. Eso sí, tengo que decir que para mí hubo una voz discordante, y no es otra que la de Anabel Dueñas. No se puede tener más valor que hacer un dueto con Rocío Jurado cantando como cantas", afirmaba sin tapujos hablando de una gran amiga de Rocío Jurado.

"A ese que está detrás de cámaras, que es el que lo maneja todo y monta todo el teatro... Hay una chica que sí se le parece mucho a Rocío Jurado, que se llama Tamara Jerez, y no sé por qué no la ponéis. Dejad de haced pantomimas y el ridículo”, decía el malagueño refiriéndose a Fidel Albiac.

"Qué pena que hayáis hecho esto con la artista más grande que ha dado España. El homenaje fue un desfile de camiones por la M-30 y M-40 durante 50 kilómetros, un despliegue de la leche con helicópteros y drones, puntos en directo... Yo pensé que iba a pasar algo pero no hubo nada. Bueno, sí... hubo humo, lo de siempre", concluía su tertulia.