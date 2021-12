Este domingo, 'La Sexta' emitía su último programa de 'La Roca'. Su presentadora, Nuria Roca, se despedida de sus espectadores hasta después de la Navidad y para poner el broche final a la temporada, ha querido contar con un invitado muy especial.

El programa contó con la presencia de Juan de Val, escritor y marido de la presentadora, que habló sin tapujos sobre todo lo que se le preguntó. Una de las preguntas más esperadas estaba relacionada con la política. Son muchos los espectadores que han comentado en más de una ocasión cual podría ser su ideología. Sus opiniones en las tertulias del programa de Pablo Motos hacen que, a menudo, le acusen de tener una ideología cercana a la derecha y por ese motivo, Nuria Roca, no se ha cortado y le ha preguntado a que partido pertenece.

"Excepto en mi juventud, que me apunté a las Juventudes Comunistas yo he sido toda mi vida votante de Izquierda Unida y Podemos, siempre", reconoció el escritor pero no sin añadir que "ahora evidentemente lo voy a dejar de ser." "No me gusta nada en absoluto ni el presidente que tenemos ni la manera en la que ha construido un Gobierno con el que yo no estoy de acuerdo", ha continuado.

Además, el escritor ha afirmado que respeta a todos los votantes de todos los partidos "excepto a los de Bildu". "Porque yo creo que falta un camino que tiene que ver con el rechazo expreso a una violencia que se ha vivido hasta hace muy poco tiempo. Me parece que considerar normalizar e integrar en la política a personajes como Otegi me parece ciertamente peligroso y sobre todo en algún momento humillante”, ha expresado. En ese momento, su mujer he querido ponerle un poco contra las cuerdas y le ha preguntado si a los de Vox también y este ha respondido sin dudar: "al votante de Vox sí, a la ideología de Vox no."