Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. La periodista y colaboradora televisiva se ha convertido en un icono fundamental de la Nochevieja que genera apoyo y controversia a partes iguales. Pero raro es el hogar español que en algún momentos justo antes o después de las campanadas no haya dicho "pon Antena 3 para ver el vestido de la Pedroche".

La colaboradora quería sorprender y lo ha conseguido. Su look, un estilo de fusión futurista ha tenido como broche el atrevido rapado al cero que ha lucido la madrileña. Una imagen muy comentada que ha generado todo tipo de memes y comentarios en las redes sociales. Pedroche sí deja claro un asunto sobre el diseño de este año: "Ya sabéis que no solo soy un vestido. Faltan otras cosas que estamos puliendo". Todo apunta a que, de nuevo, habrá mensaje tras su vestimenta.Y así ha sido. Unas palabras que la mayoría de los usuarios ha olvidado por centrarse solo en el vestido. Pedroche ha pedido un 2022 "sin LGTBFobia". Ama a quién quieras, con libertad y con orgullo. Un orgullo con mayúsuculas. Los derechos no se pueden negociar", ha sentenciado.

En cuanto a Paz Padilla, el público se ha mostrado contrario a seguir la retransmisión en Telecinco tras las declaraciones de la presentadora sobre el covid. "Yo este año me voy a otra cadena, vaya ser que me entre el oritrón por la ventana". "Simplemente noooo y siiii a las vacunas"

A falta de los datos oficiales de la audiencia, Twitter si que convirtió a Paz Padilla en trending topic tanto por su vestido como por sus palabras. Su look sorprendió a los televidentes con un vestido doble en tonos blancos.

En TVE, Anne Igartiburu ha vuelto a ser un ejemplo de saber estar y elegancia. Acompañada de Jacob Petrus tras sustituir en el último momento a Ana Obregón tras dar positivo en covid, la presentadora ha presentado un año más las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. No obstante, Jacob Petrus ha acaparado todos los comentarios positivos de los usuarios en redes sociales. Su mensaje dirigido a los más pequeños de la casa y a cuidar nuestro planeta ha calado de buena manera entre el público. "Gran mensaje de @jacobpetrus_tve en las #campanadas2022 sobre la conservación de nuestro entorno. Nosotros no vamos a salvar al Planeta, el Planeta nos va salvar a nosotros y va a depender de la forma que tengamos de relacionarnos con èl. Propósito de año nuevo".