Si hay algo que caracteriza a 'Sálvame' y sus colaboradores es la espontaneidad. A menudo protagonizan momentos que a nadie se les ocurriría ver en televisión. Meriendas, discusiones, bailes o incluso desnudos entretienen a los espectadores durante las tardes pero también en la noche de los sábados.

Al principio, 'Sábado Deluxe' tenía esa seriedad que le faltaba al programa durante las tardes pero ahora, también ha ido un paso más allá. El último momento surrealista lo ha protagonizado Lydia Lozano. La colaboradora nos tiene acostumbrados a protagonizar momentazos y este sábado lo ha vuelto a hacer tras la emisión de un vídeo.

El programa estaba hablando sobre las operaciones estéticas después de que Lara Sajén, ex concursante de 'Supervivientes', se sometiera a una abdominoplastia junto a una reducción de pecho. Durante la tertulia se emitieron unas fotografías de la artista antes y después de la operación, así como también algunas imágenes de cómo se realizaba y precisamente este, no le hizo demasiada gracia a Lydia Lozano.

Las agujas que se podían ver con nitidez provocaron que la periodista sufriera un vahído que, durante unos segundos, puso con el corazón en un puño a sus compañeros en plató. María Patiño al ver el estado en el que se encontraba su compañera, no dudó en acercarse para abanicarla.

Tras la emisión de las imágenes y la ayuda de la presentadora del programa, Lozano se fue reponiendo. "Entre que me dan bajones de tensión y ver las agujas, pues me he mareado...", dijo ya mucho más relajada, dejando incluso escapar alguna risa, y poniendo valor la ayuda de María Patiño y de Alonso Caparrós, que no se lo pensó dos veces a la hora de ir a socorrer a su compañera.