Si la noticia de la separación entre Antonio David Flore y Olga Moreno causó un gran revuelo en el mundo del corazón, la confesión del ex guardia civil sobre su nueva relación amorosa ha dejado helados hasta a sus familiares. Tras meses de rumores y especulaciones, Marta Riesco y Antonio David han decidido hacer publico su noviazgo.

Hace una semana, la pareja confirmaba que estaban juntos y muy enamorados. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en la familia Flores Moreno. Tanto su ex mujer, Olga Moreno, como su hija Rocío, se enteraron de la información por televisión. El ex guardia civil y su nueva novia prefirieron hacer una aclaración publica antes que enfrentarse a la familia.

La vuelta de las vacaciones de Navidad está siendo muy dura para la hija de Rocío Carrasco. En la última semana se ha tenido que enfrentar a un montón de informaciones y comentarios y su presencia en 'El programa de Ana Rosa' está haciendo todavía más difícil el sobrellevar la situación. Fue precisamente en el programa en el que colaborada, donde Rocío Flores se pronunció por primera vez sobre lo que opina de la nueva y sorprendente relación de su padre.

Joaquín Prats le ha preguntado sobre la conversación que mantuvieron ella, su padre y Olga Moreno tras darse a conocer su nueva relación. La colaboradora prefiere no mojarse y, aunque sí se muestra afectada se ha mostrado muy respetuosa y sin ganas de decir nada malo de su padre en televisión. "Yo no protejo a mi padre en ninguno de los sentidos, cuando tengo que decirle algo a mi padre, yo se lo digo, pero no voy a venir aquí y hablar mal públicamente de él", comentaba.

Ha confesado que tanto él como Marta Riesco habían intentado hablar con ella sobre su noviazgo, pero que ella había preferido no saber del asunto. "Yo a mi padre y a Marta nunca les he visto juntos", comentaba pidiendo, a su vez, respeto sobre su silencio.

Además, ha querido aclarar que no se siente engañada por su padre, ni se ha fracturado la relación con él. De hecho, la colaboradora le ha mostrado su apoyo afirmando que es la única persona que "nunca le ha dejado sola" y a pesar de que ella le ha mostrado su desacuerdo con su relación, no se va a separar de su lado. "Por muy mal que haya hecho las cosas yo ni justifico nada que no sea justificable, ni apoyo nada que no esté bien hecho" concluía.

Rocío Flores afirma que está intentado asimilar la situación porque le ha venido todo como "un huracán" y ha confesado que todavía no está preparada para hablar con Marta Riesco. La hija de Rocío Carrasco aseguraba que "no tiene nada en contra de ella" pero, a su vez, afirmaba que ahora mismo "no puede" mantener una conversación con ella.