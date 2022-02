Vuelve Lo de Évole con su tercera temporada y lo hace de una forma original y democrática: los telespectadores podían votar cuál sería el invitado que la inauguraría. Y el ganador, con un 76,6% (frente al 12,1 y 11,3 de los otros dos) ha sido Morad. El rapero del barrio de La Florida de L’Hospitalet, uno de los más escuchados en Spotify, es pues el protagonista del espacio que La Sexta estrena esta noche (21.30 horas). La escritora de novela erótica Megan Maxwell y el gimnasta Gervasio Deferr, que también entraban en el juego, serán los entrevistados de las dos siguientes semanas.

Después vendrán los que Jordi Évole y su equipo han grabado con la periodista Julia Otero (que ha vuelto a la radio tras sufrir un cáncer), la cantante Rosa López (a los 20 años de su boom en OT) y parte del elenco principal de la película Belle Epoque, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz Aroca, y el director, Fernando Trueba, que protagonizan un reencuentro que se emitirá en la noche de los Oscar. Completan la temporada cuatro programas más que Évole no ha querido desvelar, porque aún están en realización. Una temporada esta que va a corregir una fallo de la pasada, en la que solo hubo una mujer en 10 programas. “Fue un error mío. Este año hemos hecho lo que teníamos que hacer. No es por discriminación positiva. Lo del año pasado no estuvo bien”, admite. El periodista también reconoce que la apuesta por Morad, Megan Maxwell y Deferr es “arriesgada, atrevida”, pero así quiere que sea Lo de Évole, como bien lo define Mario López, director de Antena de Atresmedia: “Un programa de prime time, el que tiene más cuota de pantalla de La Sexta (…), con el valor de salir del mimetismo, del invitado que funciona”.