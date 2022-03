El apabullante éxito de las series turcas en España ha hecho que Antena 3 y Telecinco apostaran por ellas incluso en su codiciado horario prime time. Pero hace un año, el idilio entre la ficción otomana y nuestro país dio un paso más gracias a Alba, ficción inspirada en una de las primeras series turcas que triunfaron aquí, Fatmagül. Tras su paso por la plataforma de pago Atresplayer Premium, la ficción se estrena esta noche (22.45 horas) en abierto en Antena 3.

Protagonizada por Elena Rivera (Cuéntame cómo pasó, La verdad, Inés del alma mía, Sequía), Alba parte del mismo suceso traumático que su predecesora, la violación múltiple de una joven, para desarrollar después una historia propia. Como en la serie original turca, la tragedia de la protagonista no solo se limita al hecho de que fuera agredida sexualmente por varios chicos, sino que sus atacantes, tres niños de papá interpretados por Álvaro Rico (Élite, El Cid), Pol Hermoso (Merlín) y Jason Fernández (Libertad), fueron los mejores amigos de su novio, Bruno (interpretado por Eric Masip). Este, además, podría estar implicado en la violación, ya que no recuerda nada de lo que sucedió la fatídica noche.

“Alba no es un papel al uso e intenté abordarlo desde el máximo respeto posible”, explica Rivera sobre un personaje que pasa una situación tan dura como ser víctima de una manada. “Como mujer me toca de lleno y hay cosas que me revolvían el estómago. Ya no solo por la violación en sí, sino por todo el proceso que tiene que vivir esta chica”.