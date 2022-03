O programa Náufragos, de Producións Celta para a Televisión de Galicia (TVG), lembrará mañá a traxedia do Casón, un barco de bandeira panameña, con tripulación chinesa, que transportaba 10.000 toneladas de produtos químicos altamente inflamables. O 5 de decembro de 1987, a 5 millas do cabo A Nave, en Fisterra, produciuse un incendio a bordo e a tripulación abandonou o barco, tirándose ao mar. O barco acabou embarrancando na punta do Castelo, na praia do Rostro de Fisterra. Dos seus 31 tripulantes, só oito lograron salvarse.

Toda unha comarca naufragou co Casón. A Costa da Morte, de Fisterra a Malpica, acostumada ás traxedias no mar, nunca vivira unha situación tan dramática coma esta. Os naufraxios que se saldan con mortes furan brutalmente os corazón das xentes mariñeiras, pero que o resultado de embarrancamento do Casón fora que tiveran que abandonar as súas casas todos os veciños e veciñas da maioría das vilas desta costa foi un sufrimento nunca sospeitado. Testemuñas Os espectadores da canle autonómica galega escoitarán esta historia nos testemuños do poeta Alexandre Neirum, guía do Museo da Pesca; de Leoncio Domínguez, que era patrón da lancha da Cruz Vermella, e das veciñas de Fisterra Finita Lago e Gina Trillo.