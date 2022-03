Ion Aramendi ha tirado de Instagram para dar explicaciones a sus seguidores sobre su nuevo reto profesional. Lo hace tras conocerse, la semana pasada, su salida de RTVE para poner rumbo a Mediaset, donde conducirá los debates de Supervivientes 2022. El presentador, que ha estado al frente de El cazador desde su estreno a comienzos de 2020 en La 1, asume que “no todo el mundo entienda” su decisión de encaminar sus pasos profesionales hacia la cadena privada donde se curtió profesionalmente.

“La decisión que tomo es profesional y también personal, y entiendo que todos los cambios implican renuncias y despedidas”, explicaba el donostiarra, “infinitamente agradecido” tanto a la cadena pública como a Mediacrest, productora de El cazador y La noche de los cazadores, “por estos años maravillosos”. “Os deseo muchos éxitos a todo el equipazo del programa, de la productora y a toda la casa que tanto me ha cuidado”. “Ahora vuelvo a la cadena donde nací para afrontar nuevos retos y desarrollar nuevos proyectos, estoy muy ilusionado y, sobre todo, agradecido a quien me toca decir adiós y a quien vuelvo a decir hola”, añade el profesional, que se dio a conocer precisamente como reportero de Sálvame, antes de dar el salto a la televisión vasca como presentador. “Asumo que no todo el mundo lo entienda, y lo siento, pero sí espero que todo el mundo lo respete”, termina.

En cuanto a Supervivientes, tendrá cuatro conductores. Serán Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Aramendi, que toma el puesto que tuvo Jordi González, presentador durante los últimos años de los debates dedicados a desentrañar lo sucedido en Honduras.