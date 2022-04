La serie de dibujos animados más exitosa de todos los tiempos, Los Simpson, ha añadido, por primera vez en sus 33 años de historia, a un personaje sordo. Y no solo eso: aunque los protagonistas de la producción solo tienen cuatro dedos en cada mano, lo que a priori podría ser un hándicap, eso no impide que utilicen el lenguaje de señas estadounidense para comunicarse en el capítulo emitido este domingo en EEUU.

“Es muy difícil hacer un primer episodio como este después de 722 entregas. Pero no podría estar más entusiasmado con él”, afirmó el productor ejecutivo Al Jean, según declaraciones difundidas por la cadena CNN poco antes de la emisión. El episodio en cuestión se titula The sound of Bleeding Gums (El sonido de Encías Sangrantes) y se centra en una experiencia de la siempre empática Lisa Simpson.

En él, Lisa descubre que su modelo a seguir y músico favorito, el difunto saxofonista Bleeding Gums Murphy, tiene un hijo sordo que necesita un implante coclear. Y como no podría ser de otra manera, la hija mediana de la familia creada por Matt Groening en 1989 se deja llevar para tratar de ayudar a Monk Murphy.

La entrega se inspira en la guionista Loni Steele Sosthand, que tiene un padre amante del jazz y un hermano que nació sordo. “Loni propuso convertir al hijo de Encías Sangrantes Murphy en un hombre que nació sordo y que nunca pudo escuchar la música de su padre”, explicó Jean.

Los productores del programa consultaron a dos especialistas en lenguaje de signos para revisar las animaciones y asegurarse de que, pese a que a los personajes les faltan dos dedos, el significado de las palabras se transmitía correctamente.