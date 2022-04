A Televisión de Galicia (TVG) emite o capítulo número 19 de Caderno de Bitácora, programa sobre os traballos do mar que dirixe e presenta X. H. Rivadulla Corcón, hoxe ás 10.55 horas. O episodio, de 30 minutos de duración, leva por título Antonio Caridad, no centro mariñeiro da Coruña e afonda na historia do Muro, nome popular que se dá na cidade herculina á lonxa.

O Muro da Coruña é o símbolo central da alma mariñeira da cidade, e alí traballou 53 anos Antonio Caridad, polo que é a persoa que mellor coñece a súa evolución. É sen dúbida é o traballador máis representativo, por isto fáiselle unha homenaxe, coa súa familia, representada por Fernando Caridad, o seu curmán, e polos seus amigos aos que representa Luís Blanco. A homenaxe vai ser no barrio de Monte Alto onde naceu Antonio, e xusto ao pé da Torre de Hércules. Mañá domingo será o turno de Náufragos, outro programa da TVG encargado a Producións Celta tamén escrita e dirixida por X. H. Rivadulla Corcón. O programa número 38 desta serie que trata de como segue a vida despois dun naufraxio, emitiráse a partir das 11.50 horas. Desta volta o presentador achéganos a Percebeiras converténdose en mar. O equipo trasládase á Confraría de Camelle, que agrupa aos portos de Santa Mariña, Arou e o propio Camelle, na provincia da Coruña. Trátase dunha zona onde o mar bate moi forte porque é unha costa de mar aberto, moi golpeada polos ventos e con moitos baixos e cons. Isto facilita a cría de percebe que chega a tamaños moi considerables e cun sabor moi especial, pero tamén aumenta a probabilidade de accidentes.