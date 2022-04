A Televisión de Galicia (TVG) emite mañá, ás 11.50 horas, unha nova entrega do programa Náufragos.Titulado Marea negra contra as ilusións, o capítulo lembrará o afundimento do Mar Exeo na Coruña, o 3 de decembro de 1992, provocando una marea negra que non so foi unha catásfrofe económica, senón tamén sentimental porque moitas familias viron en perigo a súa forma de vida tradicional.

Realizado por Producións Celta para a canle autonómica baixo a dirección de X.H. Rivadulla Corcón, a emisión recollerá os testemuños de Óscar Fernández, percebeiro e membro da Cruz Vermella do Mar que rescatou con vida aos 28 tripulantes do Mar Exeo. Tamén recabará as lembranzas de Mery Álvarez, peixeira da Praza de Abastos Eusebio da Guarda de A Coruña; de Miguel Fernández e Santiago Sendón, mariscadores de Ferrol, ou de Antonio Caridad, traballador da lonxa de A Coruña. Todos relatarán no programa as súas inquedanzas, temores e sensacións vividas no momento dun sinistro que marcou as súas vidas para sempre.

Por outra banda, a TVG emite hoxe unha nova entrega de Caderno de bitácora. O programa achegarase ata Fisterra para coñecer o oficio da captura do longueirón. Para elo, fala con Agustín Traba, un home dunha paixón sen límites polo mar. A canle autonómica emitirá ás 10.55 horas o capítulo Agustín Traba, Tinito. O mar e a vida, unha mesma cousa, realizado por Producións Celta para a canle autonómica baixo a dirección e presentación, tamén, de Rivadulla Corcón.

O programa renderá homenaxe a este traballador do mar, un dos mergulladores pioneiros na recollida do bivalvo, para o que fala co seu irmán Guillermo, coa súa irmá e cantautora Laura e co seu amigo Pepe Domínguez, que foi patrón maior de Corcubión máis de vinte anos.