El concurso The masked singer, el de los famosos ocultos bajo unos trajes imposibles que cantan mientras el jurado (junto con el público) trata de averiguar quién está cantando, se ha convertido en una marca con alcance internacional. Tan grande ha sido su éxito global que desde Estados Unidos sueñan ahora con una edición estelar, con famosos de varias ediciones del formato en todo el mundo enfrentándose en una batalla mundial, según adelantó la revista Variety. El título que se baraja es One world, one masked singer.

La adaptación española del programa, con el nombre Mask singer: adivina quién canta se estrenó a finales de noviembre de 2020 en Antena 3, con Arturo Valls al frente, y tuvo buena aceptación. En aquella primera temporada en el jurado estuvieron Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Malú. Aquella edición la ganó Paz Vega con la máscara de Catrina.

One world, one masked singer está dirigido por Craig Plestis de Smart Dog Media, el propietario de MBC America y el productor ejecutivo estadounidense de The masked singer. “Este proyecto ha sido un sueño mío desde que me di cuenta de que The masked singer iba a ser un fenómeno mundial tras el éxito del formato en Estados Unidos”, explicó Plestis en un comunicado. “Ahora el concurso está en más de 56 países, y no puedo esperar para reunir a los delegados de todos y cada uno, con trajes nuevos, para una competición épica que se transmitirá en todo el planeta, en cada territorio de The masked singer”.