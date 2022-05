A Televisión de Galicia (TVG) emite hoxe o último programa de Pedra a pedra, serie documental que durante as últimas semanas realizou un percorrido pola arquitectura galega. Na súa despedida, Manuel Lozano fará un pequeno repaso polos temas que foron debullando os convidados ao longo do programa, asuntos coma o feísmo, as dificultades da profesión, o verdadeiro sentido da arquitectura, e, en resumo, sobre o que significa ser arquitecto en Galicia.

Estrea de ‘Nada é imposible’ Por outra banda, partir desta semana, nas mañás do domingo da TVG, Nada é imposible. A canle estrea hoxe o espectáculo de Antonio Díaz, coñecido como o Mago Pop, que en 2018 se posicionou como o ilusionista europeo con máis éxito nos despachos de billetes de todo o mundo e que, grazas aos seus programas televisivos, foi xa capaz de levar a súa maxia a máis de 150 países.