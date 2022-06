O espazo da TVG Caderno de bitácoira chega hoxe, ás 10.50 horas, a súa emisión número 25, titulada Mari Carmen del Río, o mar como expresión dos sentimentos, que se centra na historia dunha veterana do mundo das percebeiras galegas. Con Mari Carmen, que sentiu e sente o traballo nas rochas con intensa paixón, escríbese unha páxina para o futuro do programa, coa memoria do que construíu o presente. As mulleres de Rinlo saíron a gañarse a vida, no máis extenso sentido desta expresión, indo ás pedras do mar a apañar os percebes. Sendo moi nova, Mari Carmen del Río, empezou no oficio e xa pasou toda a súa vida nel. Co tempo converteuse nunha perceberia de referencia en toda a Mariña.

Caderno de bitácora réndelle homenaxe coa axuda dos seus fillos, con Coté, que herdou o seu oficio, e con Pedro Fernández, que compuxo unha canción á súa nai que hoxe é himno das percebeiras de Rinlo. Mari Carmen foi pioneira no traballo das mulleres no percebe nos portos de Rinlo e Ribadeo. Cando ela empezou non era habitual ver mulleres traballando o percebe e ela facíao con 15 anos. Como muller de mariñeiro na pesca de altura tivo que facerse cargo de criar aos fillos. nunha época en que as campañas na mercante e na pesca duraban moitos meses, polo que os períodos nos que o seu home non estaba era moi longos, e sen as posibilidades de comunicación que existen hoxe. Por estas circunstancias, Mari Carmen non quixo que o seus fillos embarcaran, e non llo permitiu, pero con Coté non o conseguiu e si se dedicou ao percebe como segue facendo na actualidade.