Unos meses después de lucir por última vez las gafas de El profesor de La Casa de Papel, Álvaro Morte se ha metido en la piel del marino Juan Sebastián Elcano para protagonizar Sin límites, la nueva serie de Amazon Prime Video, que se estrena mañana, en donde comparte protagonismo con el brasileño Rodrigo Santoro, Fernando de Magallanes en la serie. “Es un personaje del que en España en general no se conoce demasiado. Se conoce mucho más de la figura de Colón y todos lo tenemos muchísimo más cercano, cuando la proeza de Elcano —artífice de la primera vuelta al mundo en la expedición de Magallanes-Elcano— está considerada una de las grandes hazañas náuticas de la historia”, cuenta.

En sus seis episodios de 40 minutos, rodados entre España y la República Dominicana, Sin límites narra la historia de la primera vuelta al mundo, coincidiendo con la celebración del quinto centenario de la expedición. La superproducción dirigida por Simon West (Tomb Raider) se estrena mañana en Prime Video en España y países de habla hispana y más adelante en el resto del mundo.

Para construir su propio Elcano, Morte ha leído numerosa información, textos como Elcano, viaje a la historia de Tomás Mazón y Magallanes: El hombre y su gesta de Stefan Zweig. “Lo que a mí me interesaba es representar a un tipo que no se considera un héroe, pues no tiene ningún objetivo en ese viaje más allá de escapar de la cárcel”.