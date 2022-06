O magazine da noite do xoves na TVG recibirá a Chechu Salgado e Silvia Fominaya. O intérprete galego, gañador dun Goya ao Mellor Actor Revelación por Las leyes de la frontera, “pintará a mona” no Land Rober xunto coa modelo e presentadora Silvia Fominaya. Participarán nunha nova entrega dos Piosos, que desta volta visitan EuroDisney.

O espazo presentado por Roberto Vilar tamén recibirá aos pequenos humoristas nun sketch, e recuperará as palabras máis divertidas e rebuscadas no Que me estás contando?

Pero antes en horario diurno, A revista conectará en Silleda con dous peregrinos moi populares na Internet: o ilustrador Óscar Alonso e Opheliè Schaffar, bloguera, fotógrafa e creadora de contidos francesa, que están promovendo o Camiño fóra de Galicia.

A presentadora Loly Gómez tamén conversará con Darío Ledesma de Castro, autor de Nino Bravo: voz y corazón, biografía oficial sobre o artista valenciano, que acaba de publicarse coincidindo co 49 aniversario da súa morte. Para falar deste tema contará coa colaboración de Moncho Lemos, como experto en música.

O programa tamén alertará sobre o incremento de denuncias sobre a violencia de xénero e a súa incidencia na xente nova, a través dun encontro con Marta Rodríguez, presidenta de Si, hai saída; Rosa Fontaíña, coordinadora e voceira da asociación Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo; e da xornalista Inma Morandeira.

Por último o espazo contactará con Mercedes Nodar, mestra de Polo rego, que lles ofrecerá aos espectadores novos consellos e trucos para o coidado das súas hortas.