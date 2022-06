A música regresa esta noite a Luar na TVG “cun variado cóctel de música, diversión e entretemento.” Actuará o artista galego Teo Cardalda, creador de Golpes Bajos xunto a Germán Coppini e de Cómplices con María Monsonís, e cunha longa traxectoria en solitario. No escenario de Luar interpretará en solitario No mires a los ojos de la gente (un dos temas máis coñecidos de Golpes Bajos).

Tamén estará este venres a cantante de sevillanas María del Monte para presentar Todo vuelve: o seu novo disco, en que, “cun ton vitalista, fala da importancia da alegría”. A folclórica levaba 14 anos sen publicar un álbum, e ofrece neste traballo once temas novos.

O versátil artista ourensán Christian Escuredo, un dos actores protagonistas do musical Ghost, asiste esta noite a este programa musical despois de volver da súa última aventura por terras mexicanas, onde a función foi todo un éxito. Guille LP e Noemia Veiga tamén presentarán o tema central da banda sonora de Pringadas, a serie web triunfadora no Carballo Interplay de 2021, ficción que retrata os problemas da xeración Z en Galicia. Outra das intérpretes será a barcelonesa La Pelopony, que amosará o seu novo sinxelo Boom. Máis actuacións para este venres: a orquestra Los Españoles, Gaiteiros de Xistra, e as Pandeireteiras Son do Miño.

Por último, os presentadores Xosé Ramón Gayoso e Trisha Fernández darán paso a unha nova edición de Recantos, con Ara Nieto (Costa da Morte) e Mixel (Galicia centro) en competición. As personaxes Campos e Crespo, Paco Liña, e Lauren e Sabela achegarán os números de humor da velada, mentres que o bote do concurso telefónico parte con 15.000 euros.