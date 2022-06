A TVG estará en directo na noite máxica de San Xoán para levar as tradicións a todos os espectadores cun programa especial, presentado por Noelia Rey. Ela mesma estará na Coruña para dar conta de todo o que pase nos arredores da praia de Riazor e Orzán. Neste areal haberá de novo “unha multitudinaria celebración que culminará coa tradicional queima da falla e unha gran tirada de fogos artificiais”.

A reporteira Adela Bértolo tamén viaxará á Coruña para vivir, a pé de praia, “unha das noites máis curtas e emocionantes do ano”. Pola súa parte, Alba Lea estará en praia América, no concello de Nigrán, outro dos puntos quentes do San Xoán galego, cunha gran verbena e centos de fogueiras.

O festexo da noite de San Xoán tamén será o gran protagonista dos contidos deste xoves en A revista, con especial parada na Coruña. O magazine da TVG establecerá unha conexión desde a coruñesa praia de Riazor, para coñecer in situ a marcha dos preparativos para esta noite. O espazo tamén conectará en directo con Oleiros, onde o garda civil Héctor Teixeira exporá o gran dispositivo que hai previsto en toda Galicia para garantir a boa marcha desta celebración masiva.

E coa xornalista Inma Morandeira, da meiga Julia de Borja e da mestra de Polo rego, Mercedes Nodar, falarase de ritos e coñeceranse as herbas máxicas que hai que recoller para levar a cabo os rituais desta noite. Por último, a presentadora Loly Gómez conversará con Rogelio Carballo, presidente de Fanpa Pontevedra, e con Olegario Sampedro, doutor en Psicoloxía, sobre a obriga de milleiros de estudantes galegos, que aprobaron ESO e Bacharelato, de asistir aos centros desde principios de xuño sen ter docencia.