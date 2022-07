O programa Sabadeando percorrerá as mellores festas de hoxe en Galicia da man de Lucía Rodríguez e Adrián Díaz, con especiais paradas na provincia da Coruña. Viaxará ata a época medieval en Betanzos, “coñecerá magníficas herdanzas da emigración nun marco incomparable da Mariña lucense, festexará un atípico verán nunha vila famosa polo seu pan como é Carral e non faltará a comida cunha receita de polbo bautizada polo lugar onde se fai, Mugardos”.

Nas conexións en directo, o espazo da TVG celebrará este sábado a segunda Festa do Verán en Familia de Carral, na área recreativa da Brexa, onde se xuntarán centos de familias veciñas para festexar a temporada estival cun xantar, xogos e actuacións musicais. Sabadeando estará tamén en Mugardos, onde celebran a trinta edición da súa emblemática Festa do Polbo, declarada de Interese Turístico de Galicia. Na praza da Constitución, os espectadores descubrirán” como se prepara o famoso polbo á mugardesa, con cebola, pemento e cachelos”. Tamén estará no programa o pregoeiro desta edición tan especial: Xosé A. Touriñán.

O programa tamén se achegará en directo á XXIII edición da Feira Franca Medieval de Betanzos. A reporteira Fátima Pego vestirase de época e amosaralles aos espectadores unha das tortillas máis coñecidas da vila. Irá a un espectáculo de malabares, descubrirá un dos postos do mercado e un taller de oficio no Campamento Medieval e asistirá á representación da Revolta Irmandiña, que terá lugar polas rúas betanceiras.

E a reporteira Olaya Rivas viaxará no tempo na Mariña lucense con dúas localizacións onde celebran dúas festividades de recreación histórica completamente diferentes. Coñecerá o Mercado Renacentista de Viveiro e descubrirá as novidades do Ribadeo Indiano nunha edición máis especial ca nunca tras dous anos sen celebración.