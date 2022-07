No programa Vaia Troula deste domingo, as reporteiras e cámaras da TVG visitarán a Feira Franca Medieval de Betanzos, as festas de San Pedro de Crendes en Abegondo, e o San Bieito de Mosteirón en Sada. Noelia Rey daralles a benvida aos espectadores desde Ribadeo nunha nova edición da Festa Indiana. Durante a fin de semana esta fermosa vila da Mariña retrocede no tempo para vivir unha época chea de glamour e colorido habaneiro.

A reporteira Adela Bértolo irá ata Silleda. Alí celebran, despois de tres anos, a súa tradicional Festa do Lacón, en que agardan a presenza de centos de asistentes. Laura Ríos terá a oportunidade de gozar da Festa da Faguía do Carnés, en Vimianzo. Nesta troula os callos e os ritmos das charangas son os protagonistas absolutos. E Alba Lea estará no concello de Fisterra para pasalo en grande nun Entroido de Verán cargado de desfiles, música e sorrisos. As cámaras de Vaia Troula tamén estarán presentes no divertido Día das Peñas de Boiro, na festa de San Cristovo de Mesía e nas xornadas mariñeiras Muros Mira ao Mar. O programa Comisión de festas acompañará este domingo un novo grupo organizador dunha festa galega mentres trata de recadar cartos e de preparar cada un dos elementos necesarios para a celebración. Nesta ocasión, o espazo da TVG achegarase á parroquia de Viceso, no concello de Brión, onde a comisión está formada por 22 persoas. Trátase dunha comarca en que os ramistas se caracterizan por ser un fervedoiro de actividades e ideas: campionatos de brisca e tute, organización de churrascadas, venda de camisetas e rifas. Todo comezou un día de troula na festa de Santa Minia. María, a presidenta da comisión, propuxo retomar a festa e dende esas levan seis anos buscando celebrar o mellor San Xoán da bisbarra.