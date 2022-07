Durante estes días, A Coruña puido desfrutar do buque escola Juan Sebastián Elcano. E agora o navío chega a Baiona, desde onde o programa da TVG A Revista fará unha conexión en directo. O magazine “dirixirá a atención dos espectadores cara a Baiona para ensinar como é por dentro o buque escola da Armada Juan Sebastián Elcano”.

O programa tamé estará co presidente do Colexio de ópticos e optometristas de Galicia, Eduardo Eiroa, que achegarán recomendacións para manter unha boa saúde visual e protexer os ollos en verán, a época do ano en que as radiacións solares son máis intensas e se deben extremar as precaucións para preservar a vista.

Outra opción da TVG é a segunda entrega da miniserie documental Operación Marea Negra, produción que ten por finalidade achegarse aos feitos reais acontecidos arredor da incautación do primeiro narcosubmarino en Europa.

Un relato que pretende contar todo o que, pola idiosincrasia da ficción, non pode ser contado na serie.

A través de tres liñas de traballo diferentes, a miniserie intentará achegarlles aos espectadores a realidade do acontecido.

Para iso, abordarase, coa maior rigorosidade, o proceso de investigación, as características deste tipo de travesías e os testemuños dos tripulantes implicados.

Todo, co xa mencionado obxectivo de intentar contar a historia da maneira máis completa e dándolles sempre aos protagonistas a oportunidade de narrar os feitos.

E un programa especial dedicado ao San Bieito, unha das celebracións máis tradicionais en Galicia, o San Benitiño 2022, as reporteiras Adela Bértolo, Belén Vara, Alba Lea e Laura Ríos farán unha intensa e divertida viaxe cargada de música.