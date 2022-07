El Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (que responde a las siglas ODA) ha presentado ante la sede del Ministerio de Igualdad los resultados de su último estudio, un informe que, a partir de una muestra de un total de 1.141 personajes, 51 películas y 46 temporadas de 43 series de ficción, analiza la presencia de los personajes Lgtbiq+, racializados y con discapacidad en la ficción audiovisual española.

Su objetivo es alentar imágenes diversas y no estereotipadas, promoviendo la erradicación de los prejuicios y las actitudes discriminatorias hacia estos colectivos. Y todo ello tanto en las pantallas como en el mundo real.

Polarización

El estudio del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales concluye que este año la industria audiovisual está aún más polarizada, pues aunque crezca la diversidad los personajes que la representan se acumulan en solo tres películas y seis series del total analizado. Unos resultados, subraya, “agridulces que evidencian la gran diferencia entre unas producciones y otras”.

“Las plataformas audiovisuales y las televisiones deben empezar a asumir que no somos una cuota, que no debe haber una serie gay de la temporada, que no somos un género de cine o televisión”, subraya Roberto Enríquez (más conocido como Bob Pop), creador de la serie Maricón perdido, que relata partes de la historia de su propia existencia.