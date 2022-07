O baixista de Los Suaves, Charly Domínguez, entrará esta noite nas cociñas da TVG a través dunha nova entrega de Tupper Club: “O exclusivo club gastronómico” da televisión pública autonómica. Xunto ao ourensán Charly Domínguez estará a actriz e presentadora coruñesa Lucía Veiga, ademáis do xornalista de Camariñas Marcial Mouzo.

Os tres competirán cociñando desde as súas casas e co obxectivo de facerse co cobizado ouro do programa e de ingresar así como membros de honra do Tupper Club. O presentador Álex Iglesias retaraos nesta ocasión a preparar pratos que poidan converterse en tapas de bar.

No magazine diurno da cadea pública galega A revista participará o deán da catedral de Santiago, José Fernández Lago, quen, como biblista supervisor, falará da presentación esta tarde en Compostela da cuarta edición da Biblia en galego, revisada lingüisticamente.

A primeira edición da Biblia en galego viu a luz en 1989 e tivo dúas edicións posteriores, en 1992 e 2001, esgotadas desde hai máis de cinco anos.

A presentadora Iria Soengas, que este martes está apoiada pola colaboradora e bióloga Xiana Albor, achegará unha serie de consellos para os coidados da pel en verán na compaña do dermatólogo Hugo Vázquez.

O especialista afondará na necesidade de protexer e hidratar a diario a pel do rostro con fotoprotección solar, que nos últimos anos se ofertan con color, cunha textura ultralixeira e proporcionan o denominado efecto boa cara.

O magazine abordará tamén “un tema moi delicado e complexo na convivencia familiar, como é o aumento no ámbito familiar da violencia filioparental, cos psicólogos Antonio Rial Boubeta e Claudia Rodríguez”.