'Sálvame Sandía' llegó a las tardes de Telecinco para acercar a los espectadores a la televisión. A lo largo del verano Carlos Lozano recorrerá España para dar voz a la audiencia.

El primer programa fue un poco catastrófico pero en la segunda entrega trataron de remediarlo. El presentador se acercó hasta Denia para conocer la opinión de la gente sobre ‘Supervivientes’, como la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Durante una conexión con el plató, Carlos Lozano se quejaba de que este verano no había ligado mucho. "No me hables de sexo y no amor, que llevamos una racha. Es algo que… Llevamos una racha, hija. ¿Tú cómo vas?" le preguntaba a Terelu.

La presentadora quiso evitar responder y lanzó otra pregunta. "¿Es que no te comes una rosca? Lo tuyo tiene delito con lo buenísimo que estás" apuntaba a lo que el presentador respondió tajante. "Yo nada, como tú, estamos igual. Que ya te conozco", le contestaba.

En ese momento Carmen Alcayde apuntó que ambos podrían plantearse el tener una cita ya que ambos están solteros. Ha sido en ese momento cuando el presentador ha soltado la bomba: "Estoy pasando un momento espléndido, solo… Terelu, cuando yo estaba trabajando con ella en 'Con T de Tarde', ya hubo un algo que yo quise… pero ella no quiso saber nada. No me hizo ni caso. Y dije: ‘No voy a insistir’. Luego llegó Cristina Tárrega" confesó.

Una revelación que dejaba en shock a la presentadora. "Sois unos cerdos todos" soltó. Un romance fracasado del pasado al que Terelu quiso darle un toque de humor. "No me lo debió decir bien porque yo ni me enteré. Lo hiciste fatal" le dijo.