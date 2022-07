Hace unos meses Kiko Hernández quiso adentrarse en una nueva faceta profesional e inicio su carrera como actor. Desde hace un tiempo, el colaborador de 'Sálvame' ha estado recorriendo España con su obra de teatro. Pero hace unos días saltó la noticia de que lo dejaba.

Las primeras informaciones apuntaban a que esto se debía a la falta de público pero, Kiko Hernández ha querido sacar a la luz la verdad y contar el verdadero motivo por el que ha dejado de actuar. "El problema no ha sido la baja afluencia de público en época de Covid. Esta obra ha ido como un tiro en comparación con otras actuales. Yo intento dejar la obra por cuarta vez en cinco meses, en contra de mi voluntad, por mi salud mental y personal. No digáis que ha sido la baja afluencia del público, si decís algo, decid la verdad" empezaba diciendo.

"Y te lo digo a ti, ¿quieres que cuente la verdad? ¿Quieres o lo dejamos ahí? He venido al teatro y me ha gustado tanto que me voy a quedar" espetaba dirigiéndose a alguien del 'mundillo' aunque sin revelar su identidad.

"Últimamente, cada vez que tenía una función, un día antes no podía dormir y luego estaba vomitando bilis del asco y de la pena de tener que ir. Pedí que me sustituyeran...Esto era un hobby que has convertido en pesadilla. No lo hacía por dinero, lo hacía por salir de aquí, por divertirme, por hacer otras cosas nuevas. Y lo hice con toda la ilusión del mundo, lo mejor que pude, quitándome horas de sueño. Todo lo has destruido", argumentaba.

"Si hablo se cae el país y tú te tienes que marchar de él. Vamos a darnos un puntito en la boca porque tengo unas ganas de largar y contarlo todo... Mi abogado ya tiene absolutamente todo. Hablo de mensajes, llamadas... lo tiene todo. Y vamos a ver si un trabajador tiene que aguantar esto" apuntaba.

Tras sus confesiones, Carmen Alcayde y Miguel Frigenti ponían nombre a esta situación: "Estás dando a entender que has tenido acoso, un episodio de acoso laboral". Algo que él no ha confirmado pero tampoco negado.