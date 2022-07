La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual dio a conocer ayer los profesionales y programas finalistas a los Premios Iris 2022 entre las más de 450 candidaturas presentadas por televisiones, productoras y miembros de la Academia. Según informó la institución, los académicos elegirán a los ganadores en una votación secreta y ante notario, y se conocerán durante la ceremonia de entrega de los galardones que se prevé celebrar en el mes de noviembre.

Los finalistas en la categoría Mejor Actor son Álvaro Mel por La fortuna (Movistar Plus+), Antonio Resines por Sentimos las molestias (Movistar Plus+), Daniel Grao por Hit (La 1 de TVE), Javier Cámara por Rapa (Movistar Plus+), Jon Plazaola por Amar es para siempre (Antena 3), Miguel Ángel Muñoz por Sequía (La 1 de TVE), y Miguel Rellán por Sentimos las molestias (Movistar Plus+).

En el caso de Mejor Actriz, las finalistas de este año son Alba Flores por Maricón perdido (TNT), Blanca Portillo por Días mejores (Prime Video), Candela Peña por Maricón perdido (TNT), Elena Rivera por Sequía (La 1 de TVE), Itziar Ituño por Intimidad (Netflix), Leticia Dolera por Vida perfecta (Movistar Plus+) y Nathalie Poza por La unidad (Movistar Plus+)

Respecto a la Mejor Dirección, los finalistas son Aitor Gutiérrez por El condensador de fluzo (La 2 de TVE), Carles Porta por Crims (TV3 y Movistar +), Dani de la Torre por La unidad (Movistar Plus+), David Miralles por G.E.O. Más Álla del Límite (Prime Vídeo España), Joaquín Llamas y Oriol Ferrer por Sequía (La 1 de TVE) y Jorge Coira y Elena Trapé por Rapa (Movistar Plus+).

En el caso de la categoría de Mejor Ficción, la Academia indicó que los finalistas son El Cid (Amazon Prime Vídeo), Hit (La 1 de TVE), Intimidad (Netflix), La unidad (Movistar Plus+), Rapa (Movistar Plus+) y Sequía (La 1 de TVE).